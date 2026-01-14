A Lleida estarà més tranquil que al costat d'un terraplanista confès
Igor Irazu, un defensa, ha estat un dels fitxatges d’aquest mercat d’hivern a l’Atlètic Lleida. No sabem com li anirà a nivell personal i si el seu nou equip salvarà la categoria, però segurament aquí estarà més tranquil que al seu antic club, el Colònia Moscardó, també de Segona RFEF, el propietari i president del qual és Javi Poves, exfutbolista de l’Sporting de Gijón que es va convertir en tot un fenomen mediàtic a l’haver afirmat fa uns anys que la Terra és plana i que l’home mai ha arribat a la Lluna.
També era l’entrenador de l’equip fins fa uns dies i no dubtava a atacar públicament els seus jugadors després de les derrotes. Quan va anunciar que deixava de ser el tècnic, va afirmar que ho va decidir perquè “no soc ben rebut energèticament al vestidor”.