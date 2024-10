La gran conillada

Creat: Actualitzat:

Aquesta xifra és ridícula. Fot pena. Diuen els del web Sugardaters, és a dir, els que es dediquen a posar en contacte, amb tacte o sense, conills i conilles, que el 8,7% de les parelles a Lleida contenen una persona de Barcelona. Envàs on vas? Volem acollir. Volem collir. Però hi ha poc fato.També foten llàstima les dades aquestes: el 18% de les parelles a Lleida surten de diferents zones, però Barcelona com la font provincial –sense aigua– més destacada: un 30,2% de la conillada. Per sobre de Girona, Osca, Tarragona, o Vladivostok de dalt. Tot això, xiquets, xiquetes, ens trenca el cor. No hi ha dret, ni esquerra. Ni centre. Perquè la central, nuclear, la vam tenir. El Big Ben va ser un estadi superior al Sugardaters, el Tinder, o l’olla on fotre-ho tot. La punyetera i reconsagrada discoteca de Golmés va ser la capital de la promiscuïtat de Catalunya i de l’espai sideral fet sidral. Aquí el de Massalcoreig de galtes vermelles tomata incandescent va conèixer la noia de Martorell que estudiava per infermera assilvestrada. Van tenir fills la d’Albatàrrec amb el de Reus. Es van casar jovials i feliços com anissos els de Sant Boi i els d’Igualada. Un no parar. El Big Ben va ser la central conillera no ja de Catalunya: d’Europa, del món, de la galàxia. El Big Ben va ser el somni real de la Catalunya ciutat i la caseta i l’hortet amb conillets. El reequilibri territorial-sexual fet festa. L’Eix Transversal quan no existia. L’assaig de la societat coca de recapte. Venien criatures afamades de tot arreu. Com un McDonald’s, un Lourdes, una Meca, un Las Vegas. Aquí van sucar el melindro i la magdalena tot fidel, ateu i agnòstic. El Big Ben va viure el pas dels concos com a lepra social als singles milionaris de l’existència. Dels diumenges de missa obligatòria de cos espasmòdic a l’èxode a la nova terra promesa dels botellots. El Big Ben era l’avís de la societat xarxa conillera. Un node. La capital d’un clúster galacticofestiu: Lleida (Wonder, la zona dels Vins.. ); Fraga (Florida 135); Balaguer (Wight’s, Ubbe, Berlin...); Agramunt (Kipps-Waikiki), Tàrrega (Elipse...). La història de la Conquesta de la Nit. I del domini de Lleida sobre Barcelona. Ens calen discoteques lleidatanes per fomentar la natalitat a Catalunya.