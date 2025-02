Hug Roger en helicòpter

Creat: Actualitzat:

A veure, sisplau, l’helicòpter aquest d’emergències que, suposadament, viu a Tremp, i que juga a cuit i amagar, que vagi cagant llets cap a Xàtiva, que hi ha un pallarès accidentat. Es diu Hug Roger III. És el darrer Comte del Pallars. El paio ha xocat amb tothom, per tant és normal que estigui ferit, nafrat, trossejat. Bé, està mort, des de 1508. Esperant l’helicòpter. Hug ho va donar tot pel Pallars. El premi és que els Trastàmara-Castella-Espanya el van empènyer al buit i li van robar tot. Perseguit, detingut (a l’exili), condemnat (a mort), acaba els seus dies (5 anys!) amb pena eterna al Castell presó de Xàtiva. Aquí, setanta-cinc anys abans, hi va morir engarjolat, com un clon d’Hug, el comte Jaume d’Urgell, que havia de ser el futur rei català, però l’estat nacional-judicial-letal dels Trastàmara també el va estimbar. Ponent i Pirineu accidentats allà. Hug i Jaume. Dalt i baix. Sembla que tornem a ser a la fi del Comtat del Pallars. Ara maldit i malparit: provincial, fatal, mortal. No us cal helicòpter d’emergències. No cal telèfon, internet, llum, calefacció.. Sumeu la pandèmia de les carreteres, no trens.. El col·lapse del Pallars sembla el de fa cinc segles. Ciutadans no de segona: de cinquena. No es pensa en els que hi viuen cada dia: només en els que hi van dos cops a l’any, o dos segons a la vida. Com amb Hug Roger, la democràcia, la llibertat, han fet la perla, han fet bum-bum al Pallars. A tot “el territori”. I això era un Comtat, no una reserva de bestioletes per pixar-s’hi i tirar-hi cacauets caducats. Cal anar amb compte amb l’esperit del Comte. Històricament, el Pallars (com Ponent) ha perdut. Però ara davant no hi ha en Ferran el No Catòlic. El que hi ha és el regne de la desorientació, desconeixement, desídia: el buit. Amics pallaresos estem lluitant contra un exèrcit d’analfabets. Som en una emergència nacional-territorial. Teniu armes: sou de pedra picada, ferrenys, immutables, miraculosos.. Ho teniu tot. Invoqueu via ouija, o whatsapp, Hug Roger. Sí, ara, perquè aquest pla de desmantellament, ultratge, deixadesa cap al Pallars fa pinta que acabarà amb tots els pallaresos al complex turístic del Castell Presó de Xàtiva, unes vacances de per vida. I així, mort el pallarès, a espoliar. Com Hug Roger: o senyors en les muntanyes, o esclaus en les muntanyes. Avui, el vostre caràcter, la vostra natura, és l’espasa de la victòria.