El pornoés fals

La Comissió de Prevenció de Violències Sexuals de l’Alt Urgell va engegar la setmana passada la campanya El porno és fake per conscienciar i alertar sobre la facilitat d’accés a la pornografia per part de la canalla i el jovent i alhora promoure una educació sexual saludable. Entre d’altres materials, s’han produït diversos audiovisuals que escenifiquen situacions quotidianes. En un dels vídeos, un nen d’uns 8 o 10 anys és a taula esperant per dinar mentre consumeix pornografia amb el mòbil. Al seu voltant, la mare i el pare –amb un vel que els tapa els ulls i les orelles– disposen taula sense adonar-se’n. El missatge és clar: hi ha un esvoranc entre la realitat de la canalla i el jovent i la percepció adulta, sovint esbiaixada.

La campanya també inclou les dades d’un estudi de Save the Children que afirma que l’edat mitjana en què s’accedeix per primera vegada a la pornografia és als 12 anys. Tot i això, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell constata que en alguns casos el consum comença a partir dels 8. Per afegitó, el 87% dels nois afirmen consumir porno gairebé cada dia, i, entre les noies, un 39% en consumeixen un cop per setmana o al mes. Aquestes xifres són demolidores i conseqüència directa d’un imaginari que ens modela com a individus. Tanmateix, malgrat l’accés prematur al porno que avui critiquem, la pornografia és una realitat social normalitzada entre els adults. Ens escandalitzem quan una criatura veu porno amb 8 anys, però no qüestionem que milions d’adults en consumeixin diàriament. I després ens preguntem d’on surten els referents.

D’altra banda, segurament el més greu del porno és un tema encara ocult: l’anul·lació del desig natural. I no em refereixo al desig disfressat de poder, morbo o submissió –formes adulterades del desig–, sinó al desig com a força vital i de creació, com a moviment cap a l’altra persona arrelat en l’amor, més enllà de tota possessió o dominació. Com una droga que promet plaer immediat però ens deixa buits a la llarga, el porno ens desconnecta del desig veritable: aquell que omple, que il·lumina, que sorgeix d’una harmonia profunda amb un mateix i amb els altres. És el consum de porno una conseqüència de la buidor generalitzada o és el consum sistèmic dels educats en el porno el que els torna buits? Recuperant el lema de la campanya: el porno és fals.