La foto de Kate

L’explicació més senzilla, que Kate Middleton s’avorreix com una ostra en la seua llarga convalescència, i que mati el temps enredant amb el Photoshop, no té, pel que sembla, cap predicament. Es veu que hi ha moltíssima gent disposada a creure’s qualsevol cosa, però només a condició que sigui inversemblant.

En efecte; la matussera foto mig trucada que la noia va publicar el Dia de la Mare en la qual, segons els experts en fotos matusseres mig trucades, s’observen fins a vint errors d’“edició”, ha generat una allau de conjectures, especulacions i teories conspiranoiques, la qual cosa, més que revelar cap preocupació per l’estat de salut de la princesa desapareguda, revela la quantitat de persones, dins i fora del Regne Unit, que no tenen altra cosa a fer, o que, si la tenen, es dediquen, en comptes de fer-la, a l’esoterisme de l’elucubració fotogràfica.

De terrible error de comunicació de la família reial britànica i de cop a la seua credibilitat s’està qualificant la bajaneria de la foto en qüestió, però, des de quan la Royal Family Company s’ha comunicat amb els seus espectadors d’una manera, diguem, normal? O des de quan aquesta casa que es va canviar el nom alemany Saxònia-Coburg i Gotha per un d’anglès, Windsor, per semblar més anglesa, ha tingut una credibilitat extraordinària? No sé, però m’ensumo que en aquesta moguda hi ha més de monarquisme insensat i caspós que de saludable i més o menys soterrat republicanisme.

A hom li fa pena Kate Middleton com a Kate Middleton, perquè és una persona que ha estat, i pot ser que ho continuï estant, molt malalteta. Això és, perquè és això, una persona, una dona jove amb fills encara petits, i no perquè de la seua malaptesa a l’hora de manipular instantànies es desprenguin suposats perjudicis per a la monarquia britànica. La seua misteriosa malaltia, percebuda com un estigma, talment com a l’edat mitjana, es fa servir per desacreditar la que desacredita sola, sense inventar-li res, la monarquia, aquesta institució irracional i onerosa.A hom li fa una mica de llàstima Kate Middleton, i desitja, com no, que es millori.