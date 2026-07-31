La generositat
psicòloga
La generositat ha estat considerada, al llarg de la història, una qualitat moral desitjable, associada a la bondat i a l’altruisme. Tanmateix, la psicologia actual ha aportat evidències que permeten anar més enllà d’aquesta visió ètica i entendre-la també com un comportament amb clars beneficis psicològics i socials. Dedicar temps, oferir ajuda o compartir recursos no només té un efecte positiu en la persona que els rep, sinó que impacta directament en el benestar de qui els dona. En aquest sentit, la dita evangèlica i popular “fa més feliç donar que rebre” troba un fonament científic sòlid.
Des de la psicologia positiva, diversos estudis han demostrat que els actes generosos activen zones del cervell vinculades al plaer i al sistema de recompensa. L’alliberament de neurotransmissors com la dopamina i l’oxitocina explicaria la sensació de satisfacció i calma que apareix després d’ajudar algú. Aquest estat, conegut com a helper’s high, no és un plaer fugaç –a diferència de l’alegria immediata que pot produir rebre alguna cosa– sinó un benestar més profund i sostingut en el temps, ja que reforça l’autoestima, el sentit de la vida i la sensació de pertinença.
A més, la generositat té un paper clau en la construcció de vincles humans sòlids. Les persones que mostren conductes altruistes solen ser percebudes com més empàtiques i fiables, fet que facilita relacions més autèntiques i un major suport social. Aquest suport és un factor protector fonamental per a la salut mental, ja que afavoreix la resiliència emocional davant les dificultats vitals.
Les investigacions també han trobat una relació positiva entre la generositat i una menor presència d’estrès, així com una reducció de símptomes depressius i un augment de la satisfacció vital. Ajudar els altres permet relativitzar les pròpies preocupacions i genera una sensació de competència i utilitat personal. Alhora, fomenta el desenvolupament de l’empatia i de valors prosocials, especialment quan aquests comportaments es promouen des de la infància i es consoliden com a part de la identitat personal.
Cal destacar que ser generós no implica necessàriament grans sacrificis ni accions extraordinàries. Sovint, petits gestos quotidians –una paraula amable, escoltar activament, oferir suport– poden tenir un impacte emocional profund tant en el qui els rep com en el qui els practica.
Malgrat tot, la societat actual és cada vegada més egoista. Aquesta percepció s’explica pels canvis socials i culturals que han potenciat valors com l’individualisme, el pragmatisme, la competitivitat i l’autorealització personal. A això s’hi afegeixen un ritme de vida accelerat, la pressió econòmica constant i l’ús intensiu de les xarxes socials, factors que poden afavorir una mirada més centrada en un mateix, més materialista i consumista.
Tot i així, vull creure que aquests elements no han de comportar necessàriament una pèrdua de la generositat, sinó més aviat una transformació en les seves formes. De fet, avui, moltes accions altruistes es canalitzen a través del voluntariat, de donacions en línia o del compromís social. Potser el que s’ha vist reduït és la generositat espontània del dia a dia, condicionada per la manca de temps, l’estrès i una certa desconnexió emocional. Però continua present una capacitat profundament humana: l’empatia, la bondat i la disposició a donar. Una generositat que, en donar, també rep, i que, en rebre, es reforça i s’expandeix.