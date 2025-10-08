Molta feina per fer
Després de les vacances i de la quasi inhabilitació estival de les administracions, la Paeria, amb el concurs explícit de la ciutadania més directament implicada, té una feinada que ja sabem que no se l’acabarà en aquesta legislatura, però s’hi ha d’arromangar si no vol que la gent que encara s’il·lusiona amb les promeses, acabi perdent la poca fe que té encara en la política municipal. Tant de bo abans del 2027 alguns dels grans projectes els poguéssim celebrar, uns més que d’altres, satisfactòriament. I, tal com sap la majoria, tenim per davant un munt de projectes per realitzar com per exemple: la imperiosa implementació industrialitzadora de Torre Blanca, la materialització de les fabuloses àrees comercials de la controvertida Torre Salses i del més consensuat Projecte Estació; la materialització de la reconversió del comerç tradicional del centre urbà; l’habilitació i/o la construcció de centenars de pisos socials i de noves residències de gent gran públiques; la dignificació del Barri Vell i de la Mariola; la recuperació per a l’esgambi ecològic de les Basses i de la dimensió cultural dels Camps Elisis; l’actualització de l’inventari del patrimoni material i immaterial de la ciutat i del municipi i mesures proactives per a la seua restauració, conservació, museïtzació, si és convenient, i divulgació massiva; la fonamentació del museu d’Història de la ciutat amb, entre altres, el seu corresponent Centre d’Interpretació de la Guerra civil; l’arbratge massiu i la tendalització davant la fornal estiuenca; el millorament substancial del transport públic, de la neteja i el nostre comport cívic; l’acompliment del programa de biblioteques dissenyat in illo tempore; l’ampliació de les zones per a vianants; o la millora i la implementació de les xarxes de comunicació viàries i de rodalies.
Molta feina per fer, molta feina a fer i molts diners a gastar! A Catalunya moure un dit ens costa tant com moure un carro ple de bales compactes de ferralla. Per tirar endavant projectes ambiciosos, transformadors, enriquidors socialment i de necessitats bàsiques urgents ens costa tant o més la burocràcia, els sous del funcionariat, els honoraris dels assessors i els informes de les empreses especialitzades que la mateixa materialització del projecte, el procés de la seua realització i la seua compleció. És desesperant.