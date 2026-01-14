El neofeudalisme
De l’oh, Europa! hem passat a l’ai, Europea! Molta filosofia, molt art, molta herència cultural clàssica grecollatina, molta democràcia parlamentària, molts valors humanístics, molta dinastia reial, moltes revolucions populars, moltes guerres amb mortaldats industrials, i cada cop més a prop d’un retorn a l’Edat Mitjana. Des de la segona mundial fins abans-d’ahir teníem una dependència de vassallatge, però ara mateix ja som com els serfs de la gleva del senyor feudal estatunidenc. Com que l’oncle Sam creu que ens ha subvingut en tot el que és essencial perquè funcioni la nostra economia (pagant eh!, només l’any passat importacions per un valor de prop de 400.000 milions d’euros), ha captat els millors investigadors i experts i ens ha tret les castanyes del foc en els conflictes bèl·lics als Balcans, ara, el Rei ha dit que ja està fart de la nostra altivesa moral, i que ens farà pagar amb interessos la seua generositat. Si arrabassés Groenlàndia a Dinamarca, sense que abans no s’haguessin pronunciat democràticament els seus habitants, com reaccionaria Europa? Què faria l’OTAN sense la potència militar dels EUA? I la UE què hi diria més enllà del previsible comunicat de repulsa? Què faria Trump si els xinesos envaïssin Taiwan? La realitat és que bona part dels representants electes del parlament de la UE estan molt preocupats tant per la fanfarroneria de l’autòcrata com per la incapacitat de saber com respondre en cas de fer-se realitat els seus capricis. La dreta europea, en canvi, deu aplaudir amb les orelles. La ciutadania amb dos dits de front també està amoïnada. Els caps d’Estat, els membres del Consell, alguns molt inquiets i d’altres presumiblement se n’alegrarien. I la Comissió, l’òrgan de govern, se les veu i se les desitja per trobar fórmules de consens per respondre a les amenaces imperialistes, mentre fa equilibris sobre una corda fluixa, agafada d’un extrem per la mateixa administració de l’annexionisme ianqui. ¿Realment Europa és tan dependent dels EUA que és incapaç de parar els peus al President, que llueix en el seu currículum haver estat declarat culpable, el 2023, per abús sexual, difamació i frau empresarial. I un any després, de falsificar documents comercials? És tan cega la societat nord-americana per no adonar-se de l’infern en què pot estimbar-se i arrossegar-nos a tots plegats?