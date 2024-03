La dona treballadora a Lleida

Creat: Actualitzat:

A través de la història humana, les dones sempre han tingut rols molt definits i marcats a nivell laboral. Una de les seves activitats principals ha sigut el treball domèstic, però, per mala sort no es reconeixia o considerava com a treball. Així, el 1890, una de cada 19 dones va començar a treballar com a criada, però durant els temps de guerres es van triplicar aquestes xifres, sumant-hi que la situació bèl·lica obligava aquestes dones a treballar en la construcció i l’elaboració de materials de guerra. Posteriorment i donant pas a la revolució industrial, les dones van començar a incorporar-se al món laboral, sobretot en les fàbriques de tèxtils. Tot i això, no tenien les mateixes condicions laborals que els homes: cobraven menys i no tenien els mateixos drets.

Per sortir d’aquesta situació, les dones van passar per diferents etapes de lluita per esperar aconseguir els mateixos drets i les mateixes oportunitats que tenen els homes. En aquest sentit, la celebració del Dia Internacional de la Dona el 8 de març a Lleida constitueix una oportunitat per a diferents administracions, partits polítics, ONG, associacions i tota la societat civil per a la reivindicació dels drets d’igualtat i de justícia social entre homes i dones a través de l’organització de diferents actes i activitats de sensibilització i de reflexió que puguin ajudar a millorar algunes situacions en què les dones es troben menyspreades i discriminades, sobretot quan es tracta de dones d’origen immigrant. Així, de tant en tant sentim a parlar de màfies que porten dones d’altres països amb l’objectiu d’explotar-les a diferents nivells i d’obligar-les a treballar en l’economia submergida, condicions precàries i sous molts baixos.

Malauradament, estem en el segle XXI i encara hi ha casos de dones que són víctimes de violència domèstica, d’explotació sexual i material i que pateixen el fenomen de bretxa salarial i la dificultat d’accés a alts càrrecs. Per això, és molt important celebrar el Dia Internacional de la Dona, per donar a conèixer aquestes situacions i intentar eliminar-les o, almenys, reduir-les. Està clar que tot l’esforç que s’està fent és insuficient i que queda molt camí per recórrer i que la lluita ha de ser diària i duradora.