La Nit del Destí a Lleida

La celebració a Lleida del mes de Ramadà, conegut com el mes del dejuni per part dels ciutadans musulmans, s’ha convertit en una cosa habitual i normal entre altres celebracions que formen part de la societat lleidatana. Dins d’aquesta celebració del mes de Ramadà, aquests col·lectius musulmans es preparen per a la celebració de la Nit del Destí (Laylat al-Qadr). Aquesta nit és una nit especial que té lloc cada any islàmic (Hijri) al mes beneït del Ramadà. És una de les últimes deu nits del mes de Ramadà. Va ser esmentada a l’Alcorà i a la biografia del profeta Mahoma, per la qual cosa és de gran importància i especialitat per als musulmans, tal com es va revelar a l’Alcorà. La virtut del Laylat al-Qadr és que és la nit en què es va revelar l’Alcorà i en què s’estimen els terminis i els mitjans de vida. L’adoració i la súplica a Laylat al-Qadr són més gratificants que adorar mil mesos. Laylat al-Qadr és quan els àngels baixen per ordre de Déu (Allah) portant misericòrdia, bondat i benediccions.

Aquest any la Nit del Destí coincideix amb el dia 6 d’abril del calendari gregorià, que té 365 dies a l’any, mentre que el calendari islàmic, que depèn de la lluna, només té 354 dies a l’any. Com es nota que té 11 dies menys que el gregorià, l’arribada del Ramadà no es fixa i no coincideix amb el mateix mes del calendari gregorià, però va endarrerint 11 dies cada any. Per exemple, el primer dia del Ramadà d’aquest any va ser l’11 de març, l’any que ve serà més o menys l’1 de març i així va canviant cada any.

Normalment, durant les nits del mes de Ramadà es fa una oració especial d’una hora de duració que es diu Tarawih, però durant el Laylat Al-Qadr la majoria dels ciutadans musulmans van a les mesquites per aprofitar la seva virtut i demanar el penediment i perdó per tots els pecats comesos durant tot l’any. Així, tant el mes del Ramadà com aquesta nit constitueixen una oportunitat per a tots els musulmans de reflexionar i d’avaluar les seves actituds i comportaments i intentar centrar-se sobre els valors més importants de reconciliació, de perdó, de solidaritat, d’ajuda mútua, de respecte, de conveniència, de germandat i d’amistat, que són molt necessaris per enfortir les relacions i la cohesió social dins la societat lleidatana.