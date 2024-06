Creat: Actualitzat:

Últimament, el tema de la cita prèvia a Lleida s’ha convertit en un malson inquietant per a un nombre important dels ciutadans d’origen immigrant que volen fer les empremtes digitals per renovar els seus permisos de residència. Cal saber que la cita prèvia és un servei dissenyat perquè el ciutadà pugui concertar una cita per fer els seus tràmits necessaris en qualsevol administració. Es tracta d’una sol·licitud de citació que segueix unes determinades formalitats (per Internet o per telèfon) i que s’ha de tramitar amb certa antelació.En aquest sentit, molts ciutadans van rebre amb satisfacció la notícia que la cita prèvia deixaria de ser obligatòria a les oficines de l’Administració Pública. El ministre ha assegurat que “per interaccionar amb l’Administració no cal tenir una cita prèvia obligatòria”, i ha explicat que aquest canvi es presentarà a través d’un avantprojecte de llei que modifiqui l’article 14 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.És cert que la utilització del sistema de cita prèvia ajuda molt en l’organització i l’admissió d’un nombre determinat de les persones que han de ser ateses diàriament i, també, facilita als funcionaris la manera de treballar i d’estar al servei de tots els ciutadans i ciutadanes. Malauradament, aquesta situació constitueix una oportunitat per a alguns oportunistes d’obtenir beneficis econòmics a través de l’obtenció de la cita prèvia per les persones que la necessiten a canvi de diners. Això permetrà la propagació de suborn en la societat i, per tant, la creació d’una altra complexitat en el moment de fer els tràmits. Davant d’aquesta situació que estan patint moltes persones de diferents col·lectius és preferible la intervenció urgent dels responsables de la ciutat, de les entitats de persones d’origen immigrant, com és el cas del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social, que agrupa més de 40 col·lectius i de tots els actors que estan implicats en el tema de la immigració per parlar sobre les causes i efectes del problema i intentar trobar solucions que puguin posar fi a aquesta situació de cita prèvia que afecta molts ciutadans de la ciutat de Lleida i de la seva comarca. Finalment, cal buscar també potenciar l’ús del telèfon 060, amb una atenció especial a col·lectius vulnerables, els quals tenen difícil la interrelació amb l’Administració.