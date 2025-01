Els Reis Mags a Lleida

Creat: Actualitzat:

La festa de Reis Mags a Lleida és una de les festes més importants i més arrelades a la ciutat com a moltes altres poblacions de Catalunya i d’Espanya. La festa que té lloc el 6 de gener és una tradició que es viu amb molta il·lusió, especialment pels nens i nenes i les famílies, i té diversos actes que combinen elements religiosos, culturals i populars. Alguna de les activitats més destacades durant aquesta celebració és la Cavalcada de Reis que és una de les activitats tradicionals més esperades a Lleida i se celebra la nit del 5 de gener. Es tracta d’una desfilada que es considera un dels esdeveniments més grans i emocionants per a la ciutat i atrau milers de persones, especialment famílies amb els seus fills i filles. Aquesta desfilada inclou les carrosses dels Reis Mags Gaspar, Melcior i Baltasar que arriben a Lleida amb el tren acompanyats pels seus ajudants i nombrosos personatges. Després de ser rebuts per l’alcalde de la ciutat a l’estació de tren, els Reis Mags pugen a les seves carrosses espectaculars i plenes de llums i decoracions, i comencen a llençar caramels als nens i nenes i famílies que els esperaven als carrers durant moltes hores, mentre passen pels principals carrers de la ciutat. Una vegada acaben la seva desfilada pels carrers, els Reis Mags tornen a ser rebuts per l’alcalde de la ciutat al saló de plens de l’Ajuntament per oferir-los les claus de la ciutat per poder passar per les cases i deixar els regals o carbó durant la nit. Per això, tots els nens i nenes estan cridats per anar a dormir aviat aquesta nit. De fet, la celebració de Reis Mags a Lleida és una gran festa de comunitat. La Cavalcada, les activitats infantils, les festes a les escoles i la unió de les famílies a través de tradicions com el tortell i els regals, fan que aquesta festivitat sigui una de les més esperades de l’any.Evidentment, la celebració de la festa de Reis Mags a Lleida combina l’esperit religiós, la tradició popular i la diversió familiar. Des de la màgica Cavalcada de Reis fins al consum del tortell de Reis, passant per activitats infantils i esdeveniments comunitaris, aquesta festa és un moment de gran significat per a la ciutat, on els petits i grans gaudeixen d’una celebració que uneix la ciutat i crea un ambient de màgia i il·lusió.