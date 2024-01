Promocions que fan mal

Creat: Actualitzat:

A veure. Cadascú és lliure de vendre’s al millor postor. Qui paga mana i el que cobra pels serveis prestats està encantat de la vida, però això no impedeix que algunes de les últimes promocions que veiem –i patim– a la petita pantalla ens provoquin urticària. Ens referim a aquest últim acord de col·laboració, a canvi d’una milionada, per descomptat, de la lliga de futbol professional de l’inefable Tebas amb l’Aràbia Saudita. Al melodiós so dels petrodòlars, no es tallen a l’hora d’emetre en les prèvies, descansos i postpartits dels encontres en directe la promoció que resa que “l’Aràbia Saudita és la destinació turística oficial de la LFP”. I es queden tan amples i tranquils. O sigui, no hi ha més preguntes, senyories. Davant d’una atzagaiada tan gran, ens semblen menudeses fets com els que perpetra TVE en els descansos dels partits que emet en Copa. D’acord, et colen un informatiu express, però que et venguin el bo i el millor entrevistes per promocionar la sèrie Zorro o el Benidorm Fest en el descans de l’Athletic-Barça, això, no.