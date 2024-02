El cas és que no entreté

Creat: Actualitzat:

El cas és que l’estrena d’una nova edició de Maestros de la costura a La 1, i malgrat l’expectativa creada després de dos anys d’absència, no ha estat bona. No va aprofitar el rebuf de la semifinal de la Copa del Rei entre Mallorca i Reial Societat, que sí que va ser el més vist de la nit. D’acord, li sobren minuts per tot arreu i, per culpa del futbol, va començar tard, més enllà de les onze de la nit, però és que aquesta recerca dels millors dissenyadors aficionats d’aquest país tampoc no enganxa gaire. Sempre és més del mateix i, sense ser maldients, cansa una mica aquest afany per mostrar jurats i concursants de la manera més amanerada possible. Sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui, només faltaria que no ho pogués fer, però arriba un moment que resulta carregós. Així que Raquel Sánchez-Silva, com a presentadora, i Lorenzo Caprile, María Escoté i Palomo Spain (abans Alejandro Gómez Palomo) jutgen un nou grup d’aspirants que treballen entre patrons, tisores, teles diverses, didals, agulles i fils. Però l’arrancada no ha estat l’esperada.