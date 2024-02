Les catàstrofes mobilitzen

Creat: Actualitzat:

Les catàstrofes, ja sigui en forma de guerres, erupcions volcàniques, terratrèmols, inundacions i, en aquest cas, devastadors incendis, és el que tenen. Quan es produeixen, es tocan a xafarranxo de combat en totes les televisions per llançar-se, sense mesura, a informar a tota hora i des de tots els racons possibles, i si és in situ, millor. Al cap de pocs dies ja ningú les recorda perquè n’han vingut d’altres a substituir-les, però la pujada d’adrenalina, el periodisme per damunt de tot, i cal dir-ho, amb molta morbositat, ja no ens el treu ningú. Arran del luctuós incendi a València, hi va haver mobilització general. El mateix dijous, per exemple, García Ferreras es va plantar a València on, per cert, va ser esbroncat perquè els veïns li van recordar que en el seu dia va encapçalar la lluita contra Mestalla pels insults racistes a Vinícius. No tenia res a veure una cosa amb l’altra, però allà estava. Sonsoles Ónega va dirigir el programa a peu d’incendi i Ana Rosa, malgrat tenir festa, va ser al plató. Ah, i ara tots els tertulians són experts en el tema i els seus derivats!