I es van emportar mig milió

Per guanyar a Atrapa un millón, aquest concurs cultural d’Antena 3 que es va estrenar el 2011 amb Carlos Sobera i que ara ha tornat a la nit dels dissabtes amb Manuel Fuentes i Juanra Bonet, segons l’entrega, només cal una cosa: trencar amb l’estratègia del programa, que mai no s’emet en directe, d’obligar a dividir el premi als concursants que parteixen d’entrada amb un milió d’euros a la butxaca, i jugar sempre al tot o res, que en el fons és el que fem setmanalment amb l’Euromilió i la Primitiva. Es cau en la trampa de l’espai, en el qual només es pot optar a emportar-se a casa, una vegada fetes les corresponents retencions, xavalla. Tanmateix aquest dissabte passat dos estudiants d’enginyeria, Alex i Juanmi, van trencar motllos i van acabar guanyant 550.000 euros, el premi més elevat mai entregat. I fins a la cinquena pregunta van mantenir el milió íntegre. Van dubtar en la sisena i setena, però van encertar en la vuitena. Ben jugat, sens dubte. Després van venir dos amigues de Jerez. Massa titubejos, per si de cas, i es van quedar sense res abans d’hora.