Una altra gran que se’n va

Creat: Actualitzat:

De vegades penso que potser a la televisió anglosaxona ho estan fent millor que aquí. Tret de per decisió dels mateixos interessats, no sembla de rebut que els grans comunicadors d’aquest país hagin, simplement per edat, de fer un pas al costat i jubilar-se, i més quan la tendència és la de potenciar els informatius d’autor. Aquí tenen, sense anar més lluny, Matías Prats fill. Tot un referent sostenint ferm el timó els caps de setmana d’Antena 3. El cas és que ara mateix una altra de les grans professionals ho deixa. Ana Blanco (Bilbao, 1960) diu adeu després de 34 anys a TVE i amb més de 7.000 informatius, que es diuen aviat, a l’esquena. Sòbria, ponderada, elegant i, sobretot, gran comunicadora, Ana Blanco va saber connectar, amb molts periodistes de la seua generació, amb el gran públic. Als antípodes de les xarxes socials, una de les xacres del segle XXI, tret de comptades i puntuals excepcions, era seguida per una legió d’incondicionals. I per a la història, la conducció de l’informatiu més llarg a La 1: de 15.00 a 22.10 l’11 de setembre del 2001.