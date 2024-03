La lletra petita del contracte

Creat: Actualitzat:

El Desafío que s’emetrà el pròxim hivern del 2024, si no és abans, farà història, televisiva s’entén. Cremant etapes, quan encara no ha acabat d’emetre’s l’actual, ja ha començat el rodatge, no fos cas que algú es faci enrere. Van transcendint noms, d’El Cordobés a Roberto Brasero, però la segona gran estrella serà Genoveva Casanova (Ciutat de Mèxic, 1976), l’empresària mexicana establerta a Espanya i exesposa de Cayetano Martínez de Irujo, fill de la duquessa d’Alba i mare dels seus dos fills, i que ha estat capaç de desestabilitzar la monarquia danesa amb la seua història d’amor amb l’ara rei danès a les portes de la seua coronació. Ha estat la dona més buscada i, ves per on, ara està gravant a Esplugues. Tanmateix, la primera i gran estrella, com ja vam dir aquí, és Victòria Frederica. Ara ha transcendit la lletra petita del seu contracte. Pablo Motos, el productor del xou, ha acceptat que Zarzuela hagi de donar el vistiplau a cada enregistrament. No fos cas que la noia faci o digui res inapropiat.