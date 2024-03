Colom va guanyar Picasso

Creat: Actualitzat:

Tercer programa d’El mejor de la historia de La 1. Cristòfor Colom va guanyar Pablo Picasso i es va proclamar tercer finalista, juntament amb, de moment, García Lorca i Isabel la Catòlica. Això sí, l’audiència continua sent mínima: 5,1. El programa, que només obre línies per votar entre els dos finalistes i del qual es desconeix qui vota per anar eliminant els altres vuit candidats de cada entrega, va tenir detalls tan sorprenents com que Jesús Quintero, sigui dit amb tots els respectes, quedés davant de Chicho Ibáñez Serrador, l’home que va marcar un abans i un després en la història de la televisió en aquest país. Més encara, un lapsus de la presentadora després de l’eliminació d’Ángel Nieto (una vegada se sap el seu lloc a la llista, es passa un vídeo sobre la seua vida i obra): “Si ho haguessin vist els votants potser hauria quedat més amunt” (...?) I un altre detall: el youtuber trempat se’n va anar a un institut. Cal suposar que editen les pitjors respostes. Un alumne li va dir que li sobrava Juan Ramón Jiménez de la llista. Resposta: “Doncs estàs anant al seu institut.” Replica: “Ah, aleshores, no sobra.”