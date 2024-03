Que no s’enfadin a Elx!

Creat: Actualitzat:

Sempre hem defensat des d’aquesta secció que per treure un premi important, no xavalla, a Atrapa un millón cal arriscar i jugar, sempre que es pugui, al tot o res. Fa dos setmanes vam veure guanyar a una parella d’estudiants d’enginyeria 550.000 euros amb sis respostes de les vuit a una sola opció i dubtant, poc, però dubtant, en la sisena i en la setena. Doncs bé, en el programa d’aquest dissabte, dos amigues de la infància, Laura i Itziar, ho van perdre tot en la primera. Van escollir el tema “cuina”. Les opcions eren canyes, patates braves, chocos i arròs crosta. I la pregunta: quin d’aquests plats porta sípia? Sense pensar-s’ho dos vegades, es van jugar el milió al plat més emblemàtic de la cuina alacantina (Oriola i Elx se’n disputen la paternitat absoluta): cassola d’arròs amb conill, pollastre, llonganissa, xoriço i després al forn amb una capa a sobre de rovells d’ou batuts perquè formin la crosta. Plat poderós i saborós, però que no porta de cap manera sípia. En una única jugada ho van perdre tot. I a Elx i Oriola, emprenyats.