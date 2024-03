Mai no diguis mai

Creat: Actualitzat:

Ja ho veuen. Les enemistats mai són eternes, tret que altres de noves les vinguin a substituir. Quan Mediaset va liquidar Sálvame, feia la sensació que els seus protagonistes ja ho havien dit i fet tot a televisió. Però no. Després de la fatxenderia del seu periple per territori americà a través de Netflix –que, per cert, sorprèn veure els seus esforços titànics per reconvertir-se en una plataforma generalista–, alguns dels integrants s’han anat recol·locant. D’aquesta manera, tenim Lydia Lozano a Mañaneros, Carmen Borrego a Vamos a ver i ara estrella a Supervivientes 2024, Pipi Estrada a Fiesta, Terelu a DCorazón, Anabel Pantoja a TardeAR, Jorge Javier tornant a liderar les gales de Supervivientes a partir d’aquesta setmana, quan havia perjurat que la salut mental li impedia de tornar (ai, que pagant Sant Pere canta).. L’última a arribar –de fet ja ha debutat– és Rosa Benito (Alacant, 1956). La cunyadíssima de Rocío Jurado, casada en el seu moment amb Amador Mohedano, que forma part del moix ¡De viernes!