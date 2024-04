Cal tirar de pla B

Creat: Actualitzat:

L’altre dia una especialista en temes del cor recordava al seu article setmanal una frase que circulava pels passadissos de Sálvame, quan el programa encara tallava el bacallà en televisió: “No importa com de malament estiguis, sempre hi haurà una Campos que estarà pitjor que tu.” I caldrà convenir que és cert perquè les descendents de María Teresa han convertit en art, i a més altament rendible, airejar les seues desgràcies personals. I d’aquestes s’alimenten els espais en què treballen i, de retruc, la resta. En aquesta Setmana Santa, de rebaixes televisivament parlant, els programes s’han agafat a un clau cremant. O sigui, al pla B. I així han elevat a notícies amb interès general ridiculeses com que l’ara parella de moda, fins que deixi de ser-ho, Alejandra Rubio, filla de Terelu, i Carlo Costanzia, després d’un calentón, es van banyar al Mediterrani malagueny en roba interior. Molt semblant a un banyador i un biquini, sí, però poc higiènic. Doncs a partir d’aquest gran tema van anar desfilant pel plató mare, tieta i fins i tot Pipi Estrada, ex de Terelu.