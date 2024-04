De veritat, això és seriós?

Creat: Actualitzat:

Després d’assistir estupefactes al Fiesta de Tele 5 d’aquest diumenge, ens preguntem que, una de dos, o són uns inconscients o es creuen que els espectadors som tontos. Des del minut zero del programa –i dura quatre hores– s’avança que l’exclusiva del dia és una fotografia que Fiesta té i els altres mitjans de comunicació no. Una foto que al mercat tindria un caixet milionari. Amb esquers anaven passant els minuts, afegint noves dades a mesura que avançava la cosa. Que si es tractava d’una parella de moda, que havia estat enxampada més enllà del mar.. mentre anaven mostrant-la a tots els col·laboradors a través d’una tauleta perquè fessin carantoines i posturetes. També es va consultar el director sobre la conveniència de mostrar-la o no al públic. Van dir que sí. Ja en el tram final del programa es va revelar que es tractava d’una imatge de la lluna de mel a les Maldives de l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i la seua esposa, Teresa Urquijo. S’ensenya, a la fi, la foto (aquí la tenen) per anunciar que està feta amb IA. Una broma sense cap gràcia, la veritat.