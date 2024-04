Els fracassos no perdonen

Creat: Actualitzat:

La tele és el que té. No paga, tret que estigui contemplat al contracte, els que fracassen. I això és el que ha passat a La 1 amb Operación Barrio Inglés, cosa sorprenent en una cadena pública, sobretot si es té en compte que l’audiència no hauria de ser el més important i, sobretot, que tan sols havia emès una única entrega. És cert, amb prou feines va fer un 5, però és que dimecres passat tenia molta competència i, aquest dimecres, o sigui ahir, tant Antena 3 com Telecinco estrenaven concurs familiar, als CEO de Prado del Rey els va entrar el cangueli i la van passar a la nevera a l’espera de temps millors i nova destinació. Sigui dit de passada que Operación Barrio Inglés no semblava una mala sèrie. Hi havia pressupost i repartiment per ambientar una sèrie sobre l’espionatge internacional a la Huelva de la postguerra (com en el clàssic Casablanca, vaja) amb picades d’ullet a l’indubtable èxit anterior d’El tiempo entre costuras i a la real Operación Mincemeat, clau en la Segona Guerra Mundial amb escenari a Punta Umbría. En fi, és la seua decisió.