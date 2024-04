Ja hi ha massa concursos

Creat: Actualitzat:

Existeix una popular dita italiana, malgrat que amb un significat totalment diferent, que diu que “m’encanta menjar macarrons cada dia, però de tant en tant un plat d’espaguetis no estaria gens malament”. Això ve a tomb perquè fa la sensació, mirant les graelles televisives, que totes, sense excepció, s’han tornat boges programant, fins a l’extenuació, concursos, uns darrere d’altres, fins a saturar el personal. És igual la temàtica o si els protagonistes són ciutadans anònims a la recerca dels seus minuts de glòria o famosos, coneguts i saludats, que també els busquen: culturals, d’enginy, d’habilitat física o mental, de gastronomia, d’habilitats musicals o de ball, per a nens, adults, tercera edat o militars sense graduació. És igual, cada dia se’n troben no menys de tres per canal. Els últims a arribar han estat El 1% d’Antena 3 amb Arturo Valls, amb una mecànica bastant complicada (deu ser que només vam veure el primer) o el Factor X de Telecinco, una imitació entre Got Talent i La voz. Va guanyar Atresmedia per pallissa. Va fer un 15,5 sobre el 8,3 del rival.