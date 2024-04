Cultura i amena a La 2

Creat: Actualitzat:

Per demostrar sobre el terreny que televisió i cultura no són un oxímoron, La 2, que per a això està, acaba d’estrenar Ovejas eléctricas, un programa centrat en la literatura, des de tots els prismes possibles, conduït per Berto Romero (Cardona, 1974). La seua audiència, perquè no podia ser de cap altra manera, és la que és, però com aquella vella màxima, “instrueix delectant”. És àgil, no excessivament llarg, amb contingut i no exempt d’humor. Pren el títol de la novel·la de Philip K. Dick Els androides somien amb xais elèctrics?, que va donar origen a tot un clàssic del cine, Blade Runner, i, com que el fet que el segueixin poc, molt o gens no és determinant, com correspon, o hauria de correspondre, el segon canal de la televisió pública espanyola, ja que Berto Romero se sent còmode i va impartint doctrina. El 50 per cent d’Andreu Buenafuente, en moltíssims projectes, però sobretot en l’icònic programa radiofònic Nadie sabe nada, ja ha demostrat la seua vàlua en sèries televisives, pel·lícules i monòlegs, tot i que encara espera el seu èxit definitiu.