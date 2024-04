La sorpresa més agradable

Creat: Actualitzat:

El guanyador de la present edició de Tu cara me suena (Antena 3), que aquest divendres va tornar a polvoritzar registres d’audiència amb un 19,6, està cantat. David Bustamante, el més professional de tots els aspirants, es perfila al triomf, amb el permís de l’altre aspirant, Raoul Vázquez, perquè el jurat és conservador i poc amant de trencar esquemes ja traçats. Tanmateix, per als que seguim fidelment entrega rere entrega, el veritable triomfador de la present edició no és cap altre que Juan Ramon Bonet Alba (Barcelona, 1974). Presentador televisiu de nivell, atrevit i amb desimboltura des d’aquell llunyà Qui corre vola a TV3 (2003) fins als recents ¡Boom! (2016-2023), Atrapa un millón o ¿Quién quiere ser millonario?, també ha fet mèrits com a monologuista i actor en curts, cine i teatre. Ara és la sorpresa de TCMS, encara que ja va debutar com a convidat l’any 2015. Els guionistes sempre li imposen la imitació còmica de la gala (com li ocorria en l’anterior edició a Susi Caramelo), però és tan bo que sempre aconsegueix treure el cap.