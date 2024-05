TV3 va ser, de llarg, la millor

Creat: Actualitzat:

Quan toquen eleccions, les televisions toquen xafarranxo de combat, tret de Mediaset, que segueix a la seua amb Supervivientes (Telecinco) o First Dates (Cuatro), per informar més i millor dels comicis els espectadors convertint les graelles, a partir de les vuit de la tarda, en espais monotemàtics sense reparar en despeses de grafismes, connexions en directe i saberuts politòlegs analitzant els resultats del dret i del revés. A més de Lleida TV, que va complir amb escreix la seua comesa, a casa ens quedem amb TV3. Ariadna Oltra, Toni Cruanyes i Xavi Coral no es van deixar res al tinter, però ens va agradar sobre manera l’experimentada Raquel Sans amb una recreació virtual de la sala del Parlament explicant com s’anaven repartint els escons i els seients a mesura que avançaven els escrutinis. La 1 no va estar malament amb una arrancada de la Sagrada Família a vista de dron, però ho van espatllar tot en els grafismes a l’entestar-se a nomenar “Cataluña” amb enya. I La Sexta, tot periodisme, va desconcertar amb tantes dades i dards a l’independentisme.