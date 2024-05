‘Els Òscars’ tornen a TV3

Creat: Actualitzat:

Òscar Andreu (Terrassa, 1975) i Òscar Dalmau (Barcelona, 1974), reis en l’audiència radiofònica amb La competència a RAC1, tornaran ja a TV3 amb un nou xou nocturn que es titularà Tot torna, que ells ja han definit com un programa d’humor sobre l’actualitat vintage, sense entrar gaire en el tema. De fet, ja havien treballat junts fa uns anys en un altre xou televisiu a la pública catalana, La nit dels Òscars, i per separat havien participat en diversos programes i, a Dalmau, per exemple, encara se’l pot continuar veient al 33 en les interminables reposicions d’El gran dictat, el concurs cultural en favor de l’ús correcte del català. El cas és que en una TV3 de programació bastant monotemàtica i d’escassos canvis sembla una bona idea jugar la carta de l’humor intel·ligent dels Òscars per reforçar la seua audiència. Per cert, a Òscar Dalmau és habitual trobar-se’l en restaurants de Lleida, menjant caragols, amb la seua parella, la també televisiva Thais Villas, quan s’atansen a Fraga per visitar la família d’ella.