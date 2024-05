Més que convidat, ja és fix

Creat: Actualitzat:

Cada vegada que ve a Madrid, per al que sigui encara que gairebé sempre la seua presència obeeix a promocionar el seu últim treball cinematogràfic, a l’agenda de l’actor Will Smith sempre està marcat en roig visitar el plató d’El Hormiguero d’Antena i passar-s’ho d’allò més bé amb el seu ja gran amic Pablo Motos. Poca broma. Amb la de dimecres passat ja són nou les vegades que s’ha assegut a la taula amb Trancas i Barrancas. No ens estranya. El presentador valencià (Requena, 1965) és un consumat massatgista que li fa un treball adulador que és pur art. Will Smith, que ja mostra un acceptable castellà en directe, parla de les seues coses, aquesta vegada de l’enèsima entrega de Bad Boys, un buddy film que no sembla tenir final, i accepta tots els jocs, alguns certament absurds, que li proposa Motos. Però és que a l’audiència l’entusiasma. Un 17,5 amb més de dos milions d’espectadors. Per cert, sabien que Pablo Motos va guanyar com a compositor el festival de Benidorm del 1993 amb Sabed amigos interpretat per Romero i els seus amics? I ell va fer els cors a l’escenari. Ja ho saben.