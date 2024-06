Aquests són els All Stars?

Creat: Actualitzat:

Ja ho hem dit més d’una vegada. A Mediaset l’únic que els funciona són els reality a Telecinco i First Dates a Cuatro. I parem de comptar. Totes les altres coses són carn de cancel·lació. Quan encara no s’ha acabat l’actual Supervivientes i encara no ha començat a emetre’s el Gran Hermano amb concursants anònims, ja s’anuncia un nou Supervivientes All Stars, suposadament de gamma alta. Una total fal·làcia perquè a la llista que han facilitat no figura ni un sol nom de pes. Coneguts per haver estat guanyadors o finalistes d’anteriors edicions, i res més. Després sí, entre gales i especials, ocuparan titulars i minuts de glòria a Así es la vida, TardeAR o Fiesta, però res més. Jutgin vostès mateixos: Alejandro Nieto, Sofía Suescun, Adara Molinero, Logan Sampedro, Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno, Jorge Pérez, Abraham García, Marta de Lola i Marta Peñate. Ja ho veuen, una alineació de Champions. Presentaran Jorge Javier i Sandra Barneda. Carlos Sobera serà la gran absència. No temin. Simplement perquè roda el First Dates Hotel.