Doncs no, no ho són!

Tampoc ens tornem bojos amb el tema. La productora de l’antic Sálvame ha trobat un raconet a la plataforma Quickie, i com que a les xarxes socials han acceptat com a animal de companyia el Ni que fuéramos Shhh, també l’han col·locat a Ten, una cadena marginal de TDT, on María Patiño, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros (l’altre Kiko, l’Hernández, ha aparegut només una vegada), Belén Esteban, Lydia Lozano i Víctor Sandoval intenten reverdir vells llorers. Ara habiten en un petit pis, a anys llum dels espectaculars platós de Telecinco. Tot és molt modest. I es nota que el pressupost és el que és i no n’hi ha més. No hi ha reporters perseguint els famosos i les imatges amb què adornen les seues exclusives són escasses. Bé, tot és començar, però tenen cops pintorescos. Per exemple, com els de sortir a fumar al balcó amb les càmeres en marxa i, on més es nota, és quan intenten repetir, càmera en mà, el moment d’anar a buscar el convidat als passadissos. Allà sí que es nota. Es mou més la imatge que ni el Dragon Khan mateix. Hi ha molt per millorar.