La cosa és tan absurda que fins i tot costa de creure, però és el que es va poder veure fa un parell de dies en les tardes televisives i dins de la pugna per l’audiència entre TardeAR (Tele cinco) i Y ahora Sonsoles (Antena 3). Per raons òbvies, ambdós programes es porten a matar, més des dels despatxos que des d’arran de terra, però és el que hi ha. Resulta que, com que s’emeten a la mateixa hora (bé, el d’Atresmedia comença una hora més tard i acaba una després), ves per on van coincidir a informar sobre el mateix tema: un impresentable empresari que havia col·locat càmeres als lavabos de les seues empleades. Ara s’ha sabut i ha esclatat la polèmica amb denúncies incloses com no podia ser d’una altra manera. Ana Rosa Quintana i Sonsoles Ónega van enviar els seus reporters a Sax, localitat alacantina, escenari dels fets. Ana Rosa dona pas a la connexió amb les víctimes de tan lamentable fet però just al costat apareix el reporter de Sonsoles, micròfon en mà. Si no era una roda de premsa, no tocaven els dos micros. De veritat no podia haver-se evitat el tema?