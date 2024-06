La cruïlla d’Atresmedia

Creat: Actualitzat:

Tamara Falcó (Madrid, 1981) ha provocat un veritable debat entre els CEO d’Atresmedia, encara sense resoldre. La socialité, gairebé royal, influencer, dissenyadora quan li convé, i moltes coses més, encara que la veritat és que la seua principal font d’ingressos prové dels photocall i de vendre exclusives, selectives a més, a les revistes de paper cuixé, ha fitxat per la competència. Ben aviat començarà a gravar a Mediaset les entregues de la nova temporada de Got Talent a Telecinco com a membre del jurat. La cosa, que ja havíem comentat aquí mateix, provoca un conflicte de competències amb Antena 3 on l’actual Marquesa de Griñón és contertuliana fixa (un dia a la setmana) a El Hormiguero de Pablo Motos. El més normal és que la seua relació amb Atresmedia quedés liquidada però a San Sebastián de los Reyes hi ha dubtes. Tamara és mediàtica i arrossega una bona part de l’audiència, encara que el seu discurs i la seua dicció sigui la major part de les vegades penós. L’altre estarà gravat. El de Motos és en directe. Què han de fer?, es pregunten.