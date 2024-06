Veure el Força Lleida, una odissea

Creat: Actualitzat:

La primera opció per veure en directe la proesa de l’ICG Força Lleida era desplaçar-se a Madrid. La segona, atansar-se al Barris Nord i disfrutar amb la pantalla gegant. La cosa canviava per veure la Final a Quatre des del còmode sofà de casa, amb una cerveseta a la mà i l’aire condicionat. Val a dir que Lleida TV en els dos partits va portar a terme la comesa per sobre del compliment del seu deure informatiu. Tot el nostre aplaudiment perquè s’ho van currar de primera. Però fem un pas més. Movistar els va emetre per les seues cadenes Movistar+ i Movistar La Liga 2. O sigui, pagament sobre pagament. Millor que no, doncs. I ens queda TV3. Dissabte, en semifinals, va emetre el partit entre lleidatans i burgalesos per 3Cat, aquesta plataforma que per connectar-s’hi requereix més esforç que completar la declaració de la renda. Per Esport3 van anunciar que el donarien en diferit, després del Barça At.-Eivissa. No va ser així. Només van donar el segon temps. Diumenge, després d’anunciar la final a 3Cat, van veure la llum i el van simultaniejar a Esport3 amb el Nàstic-Ceuta. Més val tard.