Sempre els quedarà Jorge

D’acord. Jorge Javier Vázquez té un contracte tan blindat amb Mediaset que, abans que indemnitzar-lo, els CEO de Fuencarral opten perquè treballi i almenys amortitzar el seu milionari sou, fent-lo treballar precisament per contracte, que un pensa, doncs no haver-lo firmat. El cas és que de tots els liquidats de la família de Sálvame, el de Badalona és l’únic que ha tornat a Telecinco. No només condueix les gales de Supervivientes, sinó que a més farà el mateix amb les de Gran Hermano i Supervivientes All Stars. Però no només això. A partir del 29 de juliol, estrenarà programa a la franja que més domina, la de la sobretaula (recordin que el seu salt al prime time va ser un veritable fiasco). Es titularà El diario de Jorge i, de 16.00 a 17.30, oferirà testimonis, sobre el tema que s’intervingui, de ciutadans anònims. Cau Así es la vida, que no tornarà, i es retalla mitja hora TardeAR d’Ana Rosa, perquè a les 20.00 segueix Reacción en cadena. Si la cosa funciona, Jorge Javier seguirà a la tardor i l’hivern i fins i tot pot desplaçar del tot A.R.