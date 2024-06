Comencen les vacances

Creat: Actualitzat:

És el que tenen aquestes dates. Arriba l’estiu i les primeres espases de la graella televisiva s’agafen vacances amb l’etern dubte de si tornaran o no al setembre per allò de les audiències i de les renovacions, a l’alça o a la baixa, dels seus contractes. És l’època dels substituts que proven de fer mèrits perquè es compti amb ells en les pròximes remodelacions de la cadena. Un d’aquests casos s’ha produït al Todo es mentira de Cuatro. Risto Mejide, el titular, ha deixat la cadira, des d’aquesta passada setmana, al canari Pablo González Batista, professional de reconeguda vàlua en les àrees de comunicació pel que fa als aspectes d’organització i direcció, però sense sort en els programes que ha presentat fins ara. La seua última experiència, potser ja no se’n recorden, a Telecinco, va ser frustrant. El van designar per conduir, juntament amb Sandra Barneda, La última noche, un híbrid muntat molt de pressa per substituir el defenestrat, per causes que tots ja coneixem de sobres, Viernes Deluxe. Va aguantar el mateix que els glaçons de Sabina. Va ser defenestrat per una baixa audiència.