Són tan importants, de debò?

Creat: Actualitzat:

D’acord. Tenim el que ens mereixem perquè hem donat rang d’estrelles mediàtiques a un grup de persones que no es mereixen, el més mínim, que els parem atenció. És sobretot el cas dels “fills de.. famosos” que viuen a base d’exclusives, photocalls i penjar en xarxes fins i tot quan van al lavabo.. Ara el personal va molt boig amb l’embaràs d’Alejandra Rubio, filla de Terelu Campos i neta de María Teresa, i de Carlo Costanzia, fill d’aristòcrata i de Mar Flores i que ve amb un braçalet de localització al turmell. Porten cinc mesos de relació i tres d’embaràs. L’exclusiva l’han donat a ¡Hola!, diuen que a canvi de 85.000 euros, als quals caldrà sumar els que cauran per l’evolució de la gestació, el part, la clínica, el posat amb les fotos del/la nounat/nounada i així fins a l’infinit i el més enllà, perquè aquí, amb secundaris de luxe, els reporters de la cosa perseguiran les futures àvies, la tia, els avis que ja no estan en primera línia en un bucle que donarà per a hores i hores de programació televisiva.