No hi ha res com volar

Quan érem joves, perquè no dubtin ni per un moment que també ho hem estat, existia una campanya publicitària, en premsa escrita, ràdios i televisió, que exaltava les bondats de viatjar amb avió. El lema era “Amb Iberia vostè ja hauria arribat”. Les regles del joc i les circumstàncies han variat molt des d’aleshores. I, de cop i volta, hem topat en la petita pantalla amb la campanya protagonitzada per David Bisbal convertint-se en el rostre amable d’Aena versionant el clàssic Volare de Domenico Modugno (que per cert, el títol era Nel Blu di Pinto di Blu) que adverteix que el món no seria món si no existissin els aeroports. No està malament, però amb els caos diaris que es produeixen per unes o altres circumstàncies, l’anunci és una mica de traca. Posats a elegir, ens quedem amb el d’Adidas, rodat per a l’Eurocopa, amb Pau Cubarsí i Lamine Yamal com a escolars que el seu professor, que no és altre que David Villa, els ordena: “Veniu al meu despatx”, però en lloc de renyar-los, els deixa anar allò de “sortiu i divertiu-vos”.