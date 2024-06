Lluitant per sobreviure

Creat: Actualitzat:

A veure. No ens tornem bojos. Els defenestrats en el seu dia de Sálvame i del Viernes Deluxe de Mediaset han acabat després del seu esperpent a Netflix en una cadena en obert d’allò més marginal anomenada Ten. Allà, en un plató més que modest, i amb evidents limitacions tècniques, emeten de dilluns a divendres, i cada vegada amb més minutatge, una imitació del seu programa de Telecinco. El presenta María Patiño i els fixos són Kiko Matamoros, Belén Esteban i Víctor Sandoval. De tant en tant apareixen Marta Riesco, Lydia Lozano (cada vegada menys) i Kiko Hernández. Reneguen de la seua anterior casa, que denominen despectivament “la cadena del davant”, i dels seus antics companys que sí que han sabut col·locar-se millor. Presumeixen d’audiència, però mai no han superat el 3,0. Si no fos per les xarxes socials, que aquestes sí que se les treballen bé, s’estarien menjant els mocs, un dia sí l’altre també. O sigui que, triomfar, triomfar, no triomfen gaire, la veritat. Demà parlarem de Terelu Campos. Una supervivent de les de veritat, de les que naden i guarden la roba.