Publicitat que no suma, resta

Deia Paolo Vasile, al qual encara ningú no ha fet justícia per la seua decisiva aportació a la televisió espectacle, que la gràcia del mitjà consistia a saber inserir qualsevol programa entre els blocs de publicitat. La seua teoria a Mediaset, que va contribuir a crear, ara ja no, un líder indiscutible de l’audiència durant anys, ha estat “copiada” per La 1 i Antena 3, però on més es percep la seua influència és a Atresmedia, i, més concretament, a Tu cara me suena, que encapçala clarament les audiències en la nit dels divendres. En la seua última edició, va tornar a apallissar el De viernes de Telecinco malgrat tenir Terelu entrevistant el seu gendre, Carlos Costanzia, en una xarrada totalment light. A les 21.50 hores s’anuncia “a continuació TCMS”. Passen els minuts i, entre bloc i bloc publicitari, apareix Manel Fuentes per dir que ja està tot a punt; seguidament, després de més anuncis, resum del programa anterior. A les 22.30 arranca, per fi, la gala. Entre actuació i publicitat, a les 01.30 encara no sabem qui ha guanyat ni qui és el primer finalista.