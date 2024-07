De veritat, cal?

Creat: Actualitzat:

Dels creadors de “la dona casada amb un ninot de drap i amb dos peluixos com a fills” arriba ara “la dona que va portar el seu oncle mort al banc per cobrar un crèdit”. De veritat, de veritat val la pena gastar-se els diners, encara que es tracti d’una cadena privada, per a semblants fatxenderies? Doncs això és el que va poder veure’s aquest dissabte a La vida sin filtros de Telecinco. Va tenir una audiència mínima sense arribar als dos dígits, molt per sota de La 1 (l’Alemanya-Dinamarca de l’Eurocopa va assolir un 31,2 per cent) i de La Voz Kids d’Antena 3, penalitzada pel futbol, que es va quedar amb un 12,1. Però és que el tema de Cristina Tárrega va camí de figurar en totes les antologies del disbarat televisiu. La protagonista de la història que va passar al Brasil va muntar el seu oncle en una cadira de rodes i se’n va anar a l’entitat bancària per cobrar una assegurança que havia sol·licitat en vida. Els empleats van donar la veu d’alarma i ella va assegurar que no s’havia adonat que ja feia malves. I la Cristina es va escandalitzar perquè no la van deixar viatjar a Espanya i va haver de tirar de videotrucada.