Una decisió més que encertada

Mediaset, sense que serveixi de precedent, per una vegada ha pensat amb el cap i ha decidit posposar l’estrena del nou programa per a les sobretaules estivals, El diario de Jorge, amb Jorge Javier Vázquez al capdavant, a qui comencen ja a esprémer com un llimó per amortitzar el milionari contracte que té amb la cadena. Havia d’estrenar-se aquest dilluns 1 de juliol, però ho han traslladat fins al dia 29. La raó cal buscar-la en el fet que no han volgut cremar aquesta imitació del vell èxit d’El diario de Patricia, amb testimonis de gent anònima, amb l’amenaça de l’Eurocopa que ho està arrasant tot. El França-Bèlgica de la tarda es va emportar el 29,6. El Portugal-Eslovènia de la nit va arribar al 33,7 durant el temps reglamentari; 37,4 en la pròrroga i el 44,1 en els llançaments des del punt de penal. Així, Jorge Javier, el dia 29, ja no tindrà ni futbol ni el Toru com a rivals i únicament s’encavalcarà amb els Jocs Olímpics de París que no arrassen tant l’audiència, tret de moments molt puntuals. N’hi ha prou amb dir que l’últim El Hormiguero es va quedar en un 9,5.