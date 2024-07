Una altra il·lustre que es jubila

Creat: Actualitzat:

Rosa Villacastín (Ávila, 1947) acaba de complir 77 anys i ha decidit que ja és moment de deixar-ho i passar a ser una il·lustre jubilada de l’ofici de periodista. Curiós el seu cas. Va començar la seua carrera professional al diari Pueblo com a experta en temes polítics i ha acabat com una de les grans expertes en els temes del cor, quan aquest era un gènere respectable i respectat, i no com ara que s’ha convertit, tret de comptades i honroses excepcions, en una porqueria difícilment digerible. Villacastín, que va arribar a tenir programa propi a Antena 3, Extra Rosa, juntament amb una xitxarel·la anomenada Ana Rosa Quintana, va fer aquest dilluns la seua última aparició a la petita pantalla. Va ser a Lazos de sangre de La 1 dedicat a Carmen Martínez-Bordiú i que, presentat per Jordi González, va arribar, entre documental i debat, a una mitjana del 8,6 per cent. Al final de tot, es va convertir en protagonista quan es va fer oficial el seu adeu al crit de “jubilació, ve de joia”. Al plató li van entregar un joc de boles de petanca, que es veu que entre els jubilats socialitza moltíssim.