Comencen els Sanfermines

Avui, 6 de juliol, comença una de les setmanes més icòniques del calendari ludicofestiu d’aquest país. Amb el no menys llegendari txupinazo des de la plaça de l’ajuntament de Pamplona que, dit sigui, fa la sensació que cada any és capaç d’allotjar més personal. Arranquen set dies non stop que aguantaran fins al 14 del mes per entonar el pobre de mí. RTVE, com si no hi hagués demà, no repara en despeses per a l’ocasió. Més de cent persones mobilitzades per informar de tot el que passa. Al capdavant, Julian Iantzi, Teo Lázaro i Ana Prada, i darrere un desplegament tècnic impressionant amb drons, càmeres i tirolines perquè ningú no es perdi cap detall dels encierros que comencen demà, a més de sis reporters col·locats en els punts estratègics del recorregut: costa de Santo Domingo, revolt de Mercaderes, carrer Estafeta i el carreró d’entrada a la plaça. L’encierro amb prou feines dura uns quants minuts, i a primeríssima hora del matí, però la seua audiència és bàrbara. Sense que ningú s’ofengui, però els animalistes segur que no ho passen per alt.