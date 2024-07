Una cançoneta insofrible

Creat: Actualitzat:

Tornem als anuncis. A la petita pantalla, com a l’apotecaria, n’hi ha de tota mena: bons, regulars i dolents; enginyosos i patètics; que enganxen i repel·leixen; però ara mateix se n’està emetent un que, és una opinió, per descomptat, exerceix l’efecte contrari en l’espectador del que es pretenia al fer-se. Segur que l’han vist, o fins i tot, més ben dit, l’han sentit. És el de Repsol promocionant el seu combustible cent per cent renovable. Per a això han recuperat una bona cançó popular que tots, segur, hem si més no taral·lejat en la nostra infància. Ja saben, la de: “Para ser conductor de primera, acelera...” La lletra, ara mateix, és d’allò més incorrecta, encara que es pot dir que a Sud-amèrica en va circular una altra encara pitjor: “Para ser conductor de primera hace falta ser un buen bebedor.” El tema va ser compost, anys enrere, per Paul Castejón, María Belén Guijarro, Giuliano Moller i Ignacio Repetto. Repsol ha canviat “accelera” per “aprofita”, però el canten, d’una solista a un orfeó, tantes vegades i l’emeten moltes més que es fa simplement insuportable.