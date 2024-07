Torna la sèrie

Creat: Actualitzat:

Ja trigaven, a aquestes alçades del mes de juliol, a reposar en obert (en plataformes ja feia setmanes que es podia trobar) la sèrie per antonomàsia de les televisions d’aquest país, molt per sobre (és una opinió, evidentment) de Cuéntame. Per descomptat, parlem de Verano azul, estrenada el 1981 i els 19 capítols de la qual van marcar, per sempre, diverses generacions, independentment de les constants reposicions que l’han convertit ja en la més emesa en aquest país. Ara poden trobar-la des d’aquest dilluns a La 2 a la franja de sobretaula. Creada per Antonio Mercero, va enganxar tant que tots ens vam convertir en amics de Pancho, Javi, Bea, Desi, Tito Piraña, Quique, Julia i, evidentment, de Chanquete, paper que va encasellar la brillant carrera d’un actor com Antonio Ferrandis, per molt que protagonitzés el primer Oscar, cent per cent espanyol, amb Volver a empezar (José Luis Garci, 1982), estrenada un any després. Així que a recordar-la o conèixer-la i, en qualsevol cas, gaudir-la malgrat l’icònic crit de “¡Chanquete ha muerto!”