Ens va perdre el diccionari

Creat: Actualitzat:

Després de liderar el concurs fins a l’última prova, Almacelles es va estavellar a El Grand Prix en la recta final, com si es tractés de la tanda de penals. Els del Segrià van arribar-hi amb avantatge al marcador, 22-21, però van perdre els papers en el repte d’El diccionario després de manar en els exercicis de força i habilitat, però en la ronda cultural, que en realitat és la que decideix el joc, van fracassar estrepitosament. Això del fracàs ve a tomb perquè en l’exercici no només sumes si encertes, sinó que restes (si falles). I Almacelles va errar en les seues tres oportunitats. Amb una nefasta Lorena Castell (Barcelona, 1981) com a padrina, que fa preguntar-se si no van trobar cap lleidatà o lleidatana per complir la seua comesa, perquè els de Bembibre sí que van tenir un lleonès, Leo Harlem, en aquest rol. Ni ella, que es va atorgar la veu cantant; ni l’alcalde, Joan Bosch, ni l’assessor van ser capaços d’encertar a la diana davant de Gulusmear (van dir que no i va ser que sí); Hipodriliática (van apostar pel sí i va ser no) i Chozno (no i sí). Amb només 13 punts és més que difícil entrar en semifinals.