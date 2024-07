Adeu, Latre! Hola, Latre!

Creat: Actualitzat:

Encara està calent a la retina el comiat de Carlos Latre (Castelló, 1979) de Tu cara me suena, en què ha estat membre fundacional del jurat en les onze edicions emeses fins ara, quan en la competència de Telecinco ja estan posant les promos del seu nou programa nocturn a Mediaset, que es titularà Babylon Show, per competir per l’audiència amb Pablo Motos i David Broncano. En aquesta primera promo imita l’emèrit, Tamara Falcó i Milei com una mostra del que serà el seu espai, que encara no té data d’estrena però que no trigarà gaire. Passat el mes d’agost començarà, perquè fa la sensació que els tres es miren de reüll per veure qui arranca abans i fidelitza més i millor. Bé!, a Latre el tindran ara en uns especials a Movistar sobre la seua trajectòria professional. O sigui que serà un no parar. Per cert, el desenllaç de Tu cara me suena no va ser cap sorpresa. Malgrat que no sempre va ser el líder de la classificació general, David Bustamante era el millor cantant de tots i el seu triomf estava més que cantat.