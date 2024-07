De Pedrerol als clàssics

Creat: Actualitzat:

Josep Pedrerol ha tancat el seu Chiringuito a Mega per vacances. No tornarà fins a finals d’agost amb l’arrancada de la Lliga. A la cadena d’Atresmedia s’han afanyat a tapar el buit de la franja de la mitjanit amb l’emissió de grans clàssics de la història del cine. És d’agrair, perquè sense el liquidat programa de Garci a Tr3ce i algun títol a Be Mad o a La 2, la graella cinèfila, en obert perquè les plataformes són un altre món, semblava reduïda a programar un blockbuster rere l’altre, pel·lícula low-cost, en forma de telefilm o arribades des del Canadà o, ampliant el tema, a sèries pròpies (ja n’hi ha massa) o turques que han tornat a adquirir protagonisme si és que l’han arribat a perdre alguna vegada. Mega va arrancar amb un clàssic entre els clàssics aquest dilluns com és Grupo salvaje (Sam Peckinpah, 1969) amb William Holden i Ernest Borgnine com a protagonistes. Ahir dimarts, Rebelión a bordo (Lewis Milestone, 1962) amb Marlon Brando, i aquesta nit, Boinas verdes (1978) amb John Wayne com a director i protagonista. Esperem els següents.